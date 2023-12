AMETLIK | M-Sport teatas järgmise WRC hooaja sõitjate koosseisu

„2024. aastal võtame me eelmise 12 kuuga võrreldes teistsuguse ja uue lähenemise. Uute talentide arendamine ja aitamine nende püüdlustel end tõestada on uus põnev viis, kuidas WRC hooajale vastu minna. Kuna mitmed tippsõitjad kogu hooaega kaasa ei tee, on meil võimalus sepistada mõned tugevad ja üllatavad tulemused. Meil on jätkuvalt olemas kõik koostisosad, et tulemust tuua ning tiim on valmis ja motiveeritud paari nädala jooksul alustama peaaegu valgelt lehelt,“ rääkis pressiteate vahendusel M-Sporti tiimipealik Richard Millener.