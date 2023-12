KUULA | „Kuldne geim“ | 2023. aasta Eesti võrkpalli TOP 10, erikülaliseks president Pevkur

Kui mõne aasta eest oli Pevkur langenud Reformierakonnas ministrikohtadelt välja ja kandideeris hoopis Euroopa võrkpalliliidu juhiks, siis täna on tal taas Eesti poliitikas täita taas oluline roll. „Minu üks põhimõte on olnud „never say never“. Elu ongi keeruline. Ja elu on ühtpidi spiraal ja teistpidi keerdkäike täis. Kui keegi tuleb poliitikasse ja hakkab lipsu triikima, et nüüd saab ministriks, siis see on kõige valem asi üldse.“