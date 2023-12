Kergejõustikus algas uus ajastu, sise- ja välisrekordeid enam ei eksisteeri

Tavarada. Tavarada on kuni 400 m pikkune lamedate kurvidega ringrada. Sellisel ringrajal toimuvatel jooksu- ja käimisaladel ning mitmevõistlustes, mille ükski ala ei toimu lühirajal, püstitatud rekordeid (sh võistlejate isiklikke- ja hooaja rekordeid) nimetatakse rekorditeks ja nendel aladel saavutatud tulemused kajastuvad edetabelites.

Lühirada. Lühirada on kuni 200 m pikkune kaldkurvidega ringirada. Sellisel ringrajal toimuvatel jooksu- ja käimisaladel ning mitmevõistlustes, mille mõni jooksuala peetakse lühirajal, püstitatud rekordeid (sh võistlejate isiklikke- ja hooajarekordeid) nimetatakse lühiraja rekorditeks ja nendel aladel saavutatud tulemused kajastuvad lühiraja edetabelites.

Kuigi pole enam oluline, kas tava- või lühirada paikneb ruumis või vabas õhus, kas ketast heidetakse hallis või staadionil, sise ja välisvõistluste (inglise keeles indoor – outdoor) mõiste siiski päriselt ei kao. Eelkõige on seda vaja seoses jooksu- või hüppesuunalise tuule kiiruse mõõtmisega, mistõttu nõutakse, et sisevõistluste puhul kajastuks sõna „indoor“ alati võistluse nimes. Kuna eesti keeles on sisevõistluste määratlemiseks palju võimalusi (sisevõistlus, talvine võistlus, jõuluvõistlus jne), millest ükski pole rahvusvaheliselt mõistetav, tuleb edaspidi sisevõistluse toimumiskoha juurde teha märge „indoor“. Näiteks: SK Fortis Jõuluvõistlused. 10. detsember 2023. a. Tallinn Lasnamäe KJH (indoor). Rekordi- ja edetabelites tähistatakse sisevõistlustel saavutatud tulemused „i“ tähega võistluste toimumiskoha järel.