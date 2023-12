Venelased ja valgevenelased lastakse ratsavõistlustele tagasi

Otsus on kinnitus juba 19. novembril vastu võetud põhimõttelisele otsusele nimetatud riikide esindajad rahvusvahelisse ratsaspordiellu tagasi tuua.

Nagu teisteski spordialades, milles rahvusvahelised katuseorganisatsioonid on Ukrainas sõda pidavate agressorriikide sportlastele seatud piiranguid leevendanud, ei tohi ka Venemaa ja Valgevene ratsasportlastel olla sidemeid sõjaväe või mõne teise julgeolekuteenistusega.

Detailsemalt on välja toodud, et nad ei tohi olla toetanud kirjalikult ega mitteverbaalselt sõda Ukrainas alates selle esimesest päevast peale - sinna alla käivad ka sõda pooldavates demonstratsioonides või üritustel osalemine ning sõjasümbolite (nagu näiteks Z-täht) presenteerimine, vahendab Inside The Games.

Vene ja Valgevene sportlased pääsevad rahvusvahelistele ratsavõistlustele tagasi neutraalsete atleetidena ning nende staatuse sellisena peab kinnitama FEI peakontor Lausanne’is. Kui see on tehtud, tohivad nad osa võtta vaid individuaalvõistlustest, FEI egiidi all peetavatele võistkonnavõistlustele nad teretulnud ei ole.

Esimesi venelasi ja valgevenelasi võib ratsavõistlustel tagasi näha 1. veebruarist 2024. Avaldusi võistlustele ennistamiseks võetakse neilt vastu alates 15. jaanuarist.

Reeglite järgi ei tohiks Venemaa ja Valgevene ratasportlasi 2024. aasta Pariisi olümpial siiski näha, sest kvalifikatsiooniperiood takistussõidus, koolisõidus ja kolmevõistluses kestab 2023. aasta 1. jaanuarist 31. detsembrini. Kuna agressorriikide ratsasportlased pole sel ajal võistelnud, ei saa nad ka olümpiapunkte koguda.

Rahvusvahelise olümpiakomitee (ROK) juhatus otsustas 8. detsembril, et Pariisi olümpiale pääsevad neutraalsete atleetidena need venelased ja valgevenelased, kes on juba rahvusvahelistes spordialaliitudes paigas olevate kvalifikatsioonisüsteemide läbi olümpiapileti taganud.