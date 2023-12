TIPPHETKED | Teise käigu sisse pannud Tartu Ülikool sai Eesti-Läti liigas neljanda võidu järjest

Eesti-Läti liigas neli järjestikust võitu noppinud Tartu Ülikool (11-5) on viiendal tabelireal, play-off’ist unistav Liepaja (8-7) aga üheksas ehk praeguse seisuga esimesena joone all.

Tartu peatreeneri Gundars Vetra sõnul täideti detsembri eesmärk. „Alguses oli meil täna küll raskusi mängu saamisega, aga lõpuks sai täidetud eesmärk lõpetada detsember võidukalt ja minna pühadele hea tujuga. Tänase mängu puhul oli hea, et esile tõusid erinevad mehed. Ma olen väga rahul, et Aaron Menzies, Anatoli Šundel ja Rando Roos tegid väga head esitused. See näitab, et meie töö hakkab vaikselt vilja kandma ja hooaja teises pooles on, mida oodata. Oktoober algas hästi, novembris oli mäng nii ja naa, aga detsembris saime vajalikud võidud jälle kätte. Suured tänud kodupublikule, kes meid kogu senise hooaja ja eriti detsembri tiheda graafikuga on saalis toetamas käinud. Kogu meeskonnaga soovime oma publikule häid pühi ja ilusat aastalõppu,“ sõnas Vetra pressiteate vahendusel.