OTSE DELFI TV-s | Tartu Ülikool on Läti klubi vastu esimese poolaja järel napis eduseisus

Koduliigas kolm järjestikust võitu noppinud Tartu Ülikool (10-5) on viiendal tabelireal, play-off’ist unistav Liepaja (8-6) aga üheksas ehk praeguse seisuga esimesena joone all.

Tartu Ülikool Maks & Moorits abitreeneri Olari Naritsa sõnul tahab meeskond kalendriaastale võiduka punkti panna. „Kalendriaasta viimases mängus on vastas võistkond, kelle mäng kõigub üsna üles-alla. Liepaja on kodus mängides väga ohtlik, aga võõrsil on nad lasknud sisse kaotuseid tabelis tagapool olevate vastu. Kui neil asjad õnnestuvad, siis võivad olla väga ohtlik võistkond, aga nagu nooremal võistkonnal ikka, siis halval päeval võivad tundmatuseni muutuda. Meil on kodus viies mäng järjest ja oleme detsembris saanud nautida kodupubliku toetust. Loodan, et Tartu korvpallisõpradel jätkub jõudu ka see viimane pühade-eelne pingutus koos meeskonnaga teha ja saame kõik jõulupühadele vastu minna hea emotsiooniga,“ ütles Narits.