TÄNA DELFI TV-s | Rapla loodab kodupublikule TalTech/Optibeti alistamisega jõulukingi teha

„Taltech on siiani teinud väga hea hooaja, nende võistkonnas on nii kogemust kui ka nooruse uljust. Viimastel mängudel on neil mõni mees puudu olnud ning seega on ka kaotusi sisse tulnud. Juhul kui nad tulevad homme täiskoosseisus, siis saab kindlasti olema raske mäng. Peame kontrollima mängutempot ning vältima pallikaotusi! Loodevasti on jõulueelsel mängul palju fänne ning nende rõõmuks suudame võtta võidu,“ rääkis Rapla peatreener Brett Nõmm enne kohtumist.