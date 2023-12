OTSE DELFI TV-s | Kas Keila Coolbet suudab Viimsi vastu kaotusteseeria lõpetada?

Keila on koduliigas kaotanud kolm kohtumist järjest ning kuue võidu ja kümne kaotusega hoitakse liigatabelis 10. positsiooni. Viimsi (5-11), kelle neljamängulisele võiduseeriale pani eelmisel nädalal punkti Kalev/Cramo, on 13. tabelireal.

„Viimsi on näidanud sisukat mängu juba mitu kuud ja kui alguses peeti vb nende võite ja head mängu väikeseks üllatuseks siis enam kindlasti mitte. Nemad meile midagi kinkima ei hakka ja kui tahame aasta lõpetada positiivse noodiga siis peame kõik väljakule jätma. Üsnagi tihedast mängugraafikust sõltumata oleme saanud valmistuda ja loodame pakkuda kodupublikule head mängu. Loodan, et Keila rahvas tuleb meile isuga kaasa elama,“ rääkis praegune Keila ja endine Viimsi abitreener Kristjan Evart enne kohtumist.

Viimsi peatreener Valdo Lips: „“Õhtuse seisuga peaks mängus osalema esmakordselt ka Marten Maide. Maide ja Lehe lisandumine annab meile võimaluse just kaitse poole peal teha süsteemis mõningaid täiendusi ning neid püüame ka homme ära kasutada. Muus osas kordan ennast - keskendume oma sooritusele ning oluline on mängida distsiplineeritult vastavalt treeningutel tehtule ja harjutatule. Viirused on meid nüüd paar nädalat kimbutanud ning meeskonna lõplik koosseis selgub seetõttu hommikusel treeningul.“