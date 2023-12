VIDEOKÕNE | Tuuli Tomingas: pühade ajal on lihtsam olla oma rütmis ehk teha kaks trenni päevas

„Kui eelmine talv oli tervis korras ja suusad head, siis olid ka sõiduajad head,“ sõnas Tomingas ning tõdes, et tänavuse hooaja algus Östersundis oli natuke ehmatav. „Võistlusrežiimis olles läks asi aga paremaks. Kokkuvõttes on toimunud päris hämmastav areng,“ lisas laskesuusataja ning märkis, et oma tiimi loomisest peale on ta saanud jälgida süsteemset tööd, mis talle hästi sobib.

Pühade ajal treeninglaagris

Laskesuusataja sõnul on ta varasemalt pühade ajaks ka Eestisse tulnud, kuid maksimalistina on ta ette võtnud väga palju külaskäike, kinkide ostmist ja muud jõuludega seotud toimetusi. „Olen aastatega aru saanud, et suur režiimimuutus mulle ei sobi. Jõulude ajal jääb spordile pühendumine tahaplaanile. Kodus olles panen rõhku sellele, et kõigil oleks hea olla. Tõmban ennast selle ajaga ogaraks. Selles eluetapis on praegu lihtsam olla eemal ja olla oma tavapärases rütmis ehk teha kaks korda päevas trenni,“ sõnas Tomingas ning tõdes, et ka laagris olles tähistatakse vaikselt pühi. „Teeme omakeskis ikka väikese istumise, kuid see on kontrollitum. Kuri treener (Indrek Tobreluts) on ka lauas ehk murduda ei saa,“ viskas ta nalja.