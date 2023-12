Pühadeks koju saabunud Sildaru sõnul on ta kahe laagriga taastanud juba taseme, mis tal oli enne traumat. Jaanuaris siirdub ta laagrisse Šveitsi, et lisaks pargisõidule saaks harjutada ka rennisõitu. Põhja-Soomes toimunud treeninglaagrites tuli mõnel päeval võtta siiski veidike kergemalt, kuna ilm oli väga külm. -22 kraadiga sõites oli külmavillide näole tekkimine paratamatu. „Tavaliselt on mul ka külma ilmaga soe. Trenni ajal ma külma ei tunne. Eks trennis on adrenaliin üleval ja ma talun ka külma keskmisest paremini,“ tõdes Henry Sildaru. „Ilm oli siiski piisavalt külm, et siiani on villide jäägid põskede peal.“