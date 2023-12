VIDEO | Eestlase vinged hoobid tõid talle UFC tütarettevõttes kindla võidu

Muusikus alistas La Vegases toimunud keskkaallaste duellis ameeriklase John Andersoni. Mõlemad said vastast lüüa kolmel korral. Mõlema osaleja üks löök ei vastanud reeglitele ja see tõi neile miinuspunkte. Muusikuse teine ja kolmas löök olid aga niivõrd võimsad, et Anderson kukkus mõlemal juhul pikali. Lõpuks suutis ta siiski tõusta. Andersoni löögid ei valmistanud Muusikusele aga mingit probleemi. Nii otsustasid kohtunikud, et eestlane on kindel võitja.