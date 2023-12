Toyota loodab, et vigastatud Elfyn Evans saab hooaja alguseks võistluskorda

„Olukord on juba parem. Elfyn külastas hiljuti arsti ning arst oli positiivselt meelestatud,“ sõnas Toyota tiimi boss Jari-Matti Latvala DirtFishile. „Püsime graafikus. Monte Carlo testi silmas pidades ei ole me pidanud seni muudatusi tegema. Ma ei mäleta täpseid kuupäevi, kuid test peaks toimuma jaanuari keskel.“

Latvala tunnistas, et Evansi vigastuse tõttu on siiski tulnud muudatusi teha. „Ta pidi eelmisel nädalal toimunud testil osalema, kuid ta ei olnud selleks veel võimeline. Kõik on siiski hästi. Takamoto (Katsuta) testis autot kaks päeva. See test oli mõeldud Rootsi ralliks.“