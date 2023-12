Eesti Olümpiakomitee premeeris mitteolümpiaalade maailmameistreid, Euroopa meistreid ja nende treenereid

Eesti Olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa avaldas sportlastele ja nende treeneritele tunnustust. „Mul on väga hea meel, et Eesti Olümpiakomitee 100. juubeliaastal saame meeles pidada lisaks maailmameistritele ka tublisid sportlasi, kes on tulnud Euroopa meistriks. Sõltumata sellest, kas ala kuulub olümpiaprogrammi või mitte, toote au Eesti riigile ja rahvale. Aitäh teile!“ ütles Sõõrumaa. Rahvusvaheliste tiitlivõistluste medalipreemiad määratakse vastavalt EOK Täitevkomitee poolt kinnitatud korrale, mis sätestab ka seda, et preemiat saavad vaid kehtiva kutsetunnistusega treenerid.