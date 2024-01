KUULA | Tallinn võõrustab suvel Euroopa kõige suuremat purjeõppelaevade regatti Tall Ships Races

Madis Ralmanni sõnul osalevad regatil väga erinevad alused – üsna väikestest purjekatest kuni saja meetri pikkuste 50-meetriste mastidega hiiglasteni välja. „Tegelikult sai see alguse juba eelmise sajandi keskpaigas plaaniga teha 1956. aastal viimane purjelaevade võidusõit Inglismaalt Portugali ja nagu ikka nende viimaste asjadega vahel on, tulevad nad hästi välja ja hakkavad korduma,“ selgitab saates Madis ürituse ajalugu.

Regati võõrustamiseks korraldab pealinn erakordse merepeo Lennusadamas, Noblessneri sadamas ja Vanasadamas, kus pakutakse tegevust nii maal kui ka merel. Kuna pealinn on asjaga seotud, on ta välja pannud stipendiumid 140 noorele, kes saavad võimaluse osaleda Tall Ships Racesi regati ühel etapil. Lähemalt räägib sellest suurepärasest võimalusest Marje Tõemäe. Ja et asi niisama kuiva jutu tasemele ei jääks, lisab meenutusi eelmise aasta regatist seal osalenud Kertu Süld.