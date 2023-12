Kaotatud olümpiamedalid. Martin Kupper: viimase vooru ajal olid emotsioonid hullumeelsed, voor ise oli hullumeelne

2016. aasta Rio de Janeiro olümpiamängude meeste kettaheitevõistlus tekitas kahetisi tundeid. Kui sportlane on medalis kinni ja see sisuliselt röövitakse tal käest, tekitab see pettumust ja viha. Eelkõige sportlases, aga kindlasti ka tribüünil või kodus teleri eest istuvates fännides. Ent kui sportlane tuleb oma elu esimestel olümpiamängudel 4. kohale, on põhjust rõõmuhõiseteks ja seistes aplodeerimiseks.