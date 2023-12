Magnus Kirt Doha MM-i rängast vigastusest: ühel hetkel mõistsin, et tulen parimal juhul ainult Eesti meistriks

Kirdi sportlaskarjäärile pani suures plaanis punkti Dohas toimunud MM, kus ta finaalvõistluse viiendas voorus rängalt õlga vigastas. „Minu õlal olid sümptomid juba võistluse eel ja iga viskega kartsin, et see enam rohkem ei kesta,“ meenutas eestlane nüüd Ilta-Sanomati loos. „Viiendas voorus tuli õlg liigesest välja. Minu käsi oli katki juba enne kukkumist. Kukkumine vigastust ei põhjustanud, aga tegi olukorra hullemaks.“

Odaviskaja viidi staadionilt haiglasse uuringutele, kus selgus, et tuleb minna operatsioonile. „Ma ei arvanud sel hetkel, et karjäär on läbi. Mul oli ikkagi parim hooaeg selja taga ning tahtsin samale tasemele naasta,“ jätkas Kirt, kes 2019. aasta suvel viis Eesti rekordi 90.61 meetrini.