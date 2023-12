Eesti võrkpalliklubid lähevad tänavu viimast korda vastamisi. „Kõik on juba natuke mõtetega jõuludes“

Liidrikohal lõpetab 2023. aasta igal juhul Selver/TalTech, kes on võitnud kõik 11 mängu ja kogunud 33 punkti. Teisel positsioonil on 27 silmaga Tartu Bigbank, kes alistas nädalavahetusel Aadu Luukase karikavõistluste finaalis Selver/TalTechi 3:2. Võru meeskond hoiab 15 punktiga neljandat ja Pärnu 13 punktiga kuuendat kohta.

Selver/TalTechi peatreener Andres Toobal sõnas aasta viimase mängu eel, et tahaks pärast karikakaotust saada positiivseid emotsioone. „Selge see, et meil pole praegu lihtne olla, aga mingit ärakukkumist usutavasti ei tule. Elu läheb edasi ja tuleb end uuesti mobiliseerida. Mida varem me kaotuse unustame, seda parem. Positiivse poole pealt loodan, et ehk oli karikafinaal meile äratusekellaks, et mingeid asju parandada, mis logisesid juba enne seda mängu. Võru on kindlasti näljane ja tahab ka aasta ilusti lõpetada. Aga ka meie ei lähe sinna midagi kinkima, tahame võita ja ilusa mängu teha,“ kommenteeris Toobal.

Viimati Cronimet liigas Bigbankile alla jäänud Võru Barruse meeskonna peatreener Oliver Lüütsepp tahab samuti aasta edukalt lõpetada. Barruse jaoks on oma fännide ees mängimine lisaboonus. „Kodus ei saa me oma fännide ees kunagi allahindlust teha. Seega tahame muidugi aasta ilusti lõpetada, aga üks asi on tahtmine, teine see, kuidas välja tuleb. Eks palju oleneb ka sellest, kuidas Selver on karikafinaali kaotusest üle saanud ja kuidas see neid veel mõjutab või ei mõjuta. Eelmine kodumäng nendega oli positiivne (jutt käib karika poolfinaali avakohtumisest-toim.), seega mingid märgid räägivad meie kasuks,“ sõnas Lüütsepp.