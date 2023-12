Kaua tehtud kaunikene nägi ilmavalgust. „Otsustasin, et see raamat peab ilmuma. Lihtsalt peab!“

“Põgus ülevaade spordiajakirjanduse arenguloost Eestis on sellega algusaegadest tänapäeva jõudnud. Nüüdseks on see ammu, juba eelmisel sajandil stardipaugu saanud idee teostuseni jõudnud ja kirjasõnas jäädvustatud. Märk on maas ja sellelt edasi liikuda või süvitsi minna on juba uutel tegijatel, kellel selleks indu ja soovi, märksa lihtsam,“ kirjutab Lääne raamatu lõppsõnas. „Kunagi parimate unistuste ja soovidega alustatu on õnnestunud lõpuks teoks teha. Olgu see arenguloo raamat sillaks erinevate aegade ja erinevate põlvkondade vahel, kes kõik on omas ajas ja võimalustes vahendanud sporti oma parimatest mõtetest lähtuvalt.“