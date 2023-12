Tartu rattatiim sai Hiinast ja Leedust uued sponsorid

„2023. hooaeg oli meie jaoks natuke vaheaastaks, sest keegi noortest edasi ei liikunud, aga kasvõi Siim Kiskoneni aitamine Solidaarsuse ja Olümpiavõitjate tuuri võitjaks näitas, et noortel meestel on sisu ja Markus väärinuks kindlasti enamat. Usun, et nii Leedu eliitmeeste grupisõidumeister Rokas Adomaitis kui meie Lauri Tamm ja Aaron Aus suudavad juba tuleval hooajal järgmise sammu astuda. Alekss Krasts oli juba sellel aastal väga lähedal suurtele sõitudele ning uued mehed pole keegi papist poisid. Siinjuures tuleb ära mainida, et olenemata rahvusvahelisest seltskonnast on meeskonna süda endiselt Eestis ja suur tänu toetajatele ning koostööpartneritele, kes on meie kõrval olnud algusest peale koolitamaks Eesti U23 rattureid. Tartu linn, Mapri Ehitus ja Eesti Jalgratturite Liit vajavad siin eraldi mainimist,“ lisas endine rattaproff.