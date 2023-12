Eesti jalgpalli kõrgliiga üleminekuaken lükkus hilisemaks

Naiste Meistriliiga avavoor toimub märtsi viimastel päevadel ning viimane voor 16. novembril, millele järgneb rahvusvaheliste mängude aken. Varasemalt juuli lõpuni avatud olnud üleminekuaken on nüüd avatud 3.–31. augustini.

Meistriliigasse lubatakse üles anda mängijaid, kes on sündinud 2008. aastal või varem, samuti võib võistlustel osaleda ka 2009. aastal sündinud mängijad tingimusel, et nad ei ole üles antud noorte võistlustele või Eliitliigasse. Meistriliigasse saab selliseid 2009. aastal sündinud mängijaid üles anda kuni kolm ning madalamatesse liigadesse, kus on lubatud vaid harrastusjalgpallurid, piiramatult.