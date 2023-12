Suur võitlusõhtu juba sel nädalal: Saudi Araabias tulevad ringi ka Anthony Joshua ja Deontay Wilder

Esialgu pidid 23. detsembril kohtuma Tyson Fury ja Oleksandr Ussõk. Selle duelliga oleks pidanud selguma raskekaalu absoluutne tšempion. Reaalsuses lükati see matš aga 17. veebruari peale. Seega vajasid saudid asendust ning nii otsustati korralda võitlusõhtu, kus peetakse korraga mitu tipptasemel heitlust.

Õhtu peamatšis tulevad ringi britt Anthony Joshua ning rootslane Otto Wallin. Joshua on endine WBA, WBO ja IBF-i tšempion, kes kaotas oma meistrivööd Ussõkile.

34-aastase Joshua kontol on profina 26 võitu ja kolm kaotust. 23 võitu on Joshua saavutanud nokaudiga. 33-aastane Wallin on saanud kirja 26 võitu (14 nokaudiga) ning ühe kaotuse.

Wallini ainus kaotus pärineb 2019. aastast, kui ta jäi kohtunike otsusega alla Tyson Fury’le. Seejuures tehti Fury’le pärast võitu 47 õmblust.

Õhtu tähtsuselt teises matšis tuleb ringi 38-aastane Deontay Wilder, kes on endine WBC tšempion. Tema kaotas oma meistrivöö Fury’le. Wilderi vastaseks on Joseph Parker, kelle valduses oli 2016.–2018. aastani WBO meistrivöö. Wilderi kontol on 43 võitu (42 nokaudiga) ning üks viik ja kaks kaotust. 31-aastane Parker on samal ajal teeninud 33 võitu ja kolm kaotust.

Esialgu loodeti, et endised maailmameistrid Wilder ja Joshua lähevad omavahel vastamisi, kuid sellest kokkuleppest siiski asja ei saanud. Väidetavalt oli mõlema jaoks laual 50 miljonit eurot, kuid see siiski ei aidanud. Nüüd lepivad nad umbes poole väiksemate honoraridega. Ent kui mõlemad suudavad 23. detsembril võita, siis võib järgmisel aastal näha Wilderi ja Joshua duelli. Raskekaalus on nad praegu maailmas kolmanda-neljanda numbri staatuses.

“Poksifännid on seda matši juba aastaid oodanud. Nüüd on ainsaks takistuseks veel 23. detsember,“ andis Wilder Instagramis lubaduse, et 2024. aastal leiab suur duell aset.