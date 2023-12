Oma koondise ülemvõimust tüdinud Norra suusatäht: peaksime oma teadmisi teiste riikidega jagama

Murdmaasuusatamise MK-sarja valitsevad jätkuvalt norralased, kes on võitnud senised kõik üheksa etappi. Ka hooaja kokkuvõttes on esikaheksas lausa kuus Norra meest, sealjuures Johannes Høsflot Klæbo, Harald Østberg Amundseni, Pål Golbergi ja Erik Valnesi käes on nelikjuhtimine. Veel kolm aastat tagasi oli pilt parem, sest hooaja kokkuvõttes oli nelja parema seas norralane, venelane, soomlane ja prantslane.

„Ma olen päris mures,“ tõdes Golberg peale Trondheimi nädalavahetust. Sealjuures polnud seal pilt kõige hullem, sest laupäeval ja pühapäeval olid sõitude kümne parema seas vaid kuus norralast. „Selline seis pole olnud veel kuigi pikalt, sest neli aastat tagasi oleks olnud selline ülekaal täiesti mõeldamatu. Aga selge on seegi, et kui sama seis jätkub veel aastaid, siis see mõjutab (publiku)huvi.“

Laupäeval sai Golberg 10+10 km suusavahetusega sõidus üheksanda koha. „Jah, asi on tõsine. Tegin väga keskpärase esituse ja olin ikkagi üheksas,“ oli ta Dagbladetile antud intervjuus nõutu. „Mida me sarjas tegema peaksime? Lühiajalises perspektiivis peame võib-olla teiste koondistega veelgi rohkem oma teadmisi jagama. Võib-olla peame isegi oma määrdeala teistele avama ja kindlustama selle, et kõigil oleks näiteks ühtmoodi head suusad.“

33-aastase sportlase sõnul pole asi ainult Norra koondise heas töös, sest talle ei jäta erilist muljet ka teistes koondistes toimuv.

„Olen käinud koos sakslastega laagris ja kuigi ma ei taha selle kohta midagi halba öelda, siis pärast nädalat seal viibimist ma mõistsin, miks meil nii hästi läheb. Asi on selles, et meil on laagrites kultuur, aga nende jaoks oli see töökoht. Ja kultuuri õpetamine on natuke keeruline,“ tõdes Golberg.