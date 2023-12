Valus tagasilöök: Viimsi ääremängija hooaeg sai karmi vigastuse tõttu enneaegse lõpu

Käesoleval hooajal on noor mängumees esindanud Eesti-Läti liigas Viimsi meeskonda. Platsil on ta viibinud keskmiselt 22,5 minutit, mille ajal on visanud 6,42 punkti. Varasemal hooajal TalTechi ridades olid vastavad näitajad kuus minutit ja 0,88 punkti.

Viimsi võistkonna füsioterapeut Mari-Ann Peiker loodab mängijat järgmise hooaja alguses väljakul näha kui kõik sujub plaanipäraselt: „Reinart vigastastas kodumängus Läti Ülikooli vastu oma paremat põlve. MRT uuringul selgus, et tegemist on ACL rebendiga, millest tulenevalt on kahjuks Keni hooaeg läbi ja juba täna (19.12) läheb ta operatsioonile. Eeldatav taastumisperiood on 9 kuud, mis tähendab, et enam-vähem järgmise hooaja alguseks peaks mängija olema taas täie tervise juures.“

Viimsi klubi juht Tanel Einaste on Reinarti senise tegutsemisega väga rahul. „Iga vigastus on kahetsusväärne. Hetkel on aga eriti kahetsusväärne see, et Ken, kes on liigas olnud tegelikult paar aastat, teenis esmakordselt korralikult mänguaega, et ennast mängumehena tõestada. Ta kasutas selle võimaluse suurepäraselt ära nii individuaalselt kui ka meeskondlikult, olles asendamatuks lüliks. Paraku käivad vigatused spordi juurde ja nüüd on meie asi tagada Kenile parim ravi ja taastumine, et ta võimalikult kiirelt väljakule saaks naasta.“