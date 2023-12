Soome tulevikutäht on kolimas Toyota masinasse. Latvala: meil on selle üle väga hea meel

Toyota WRC tiimi pealik Jari-Matti Latvala rääkis Ilta-Sanomatile, et üht masinat on soetamas 2021. aasta juunioride maailmameister Pajari. „Paistab, et Pajari sõidab järgmisel aastal erasõitjana Toyotas. Meil on selle üle väga hea meel,“ rääkis Latvala. „Nende poolt on olukord veel veidi lahtine, aga ta on meie autot testinud ja esimese tunnetuse kätte saanud. Tahtsime noorematelt sõitjatelt tagasisidet ning loomulikult on meie huvides, et noored ka sellega võistleksid.“