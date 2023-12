DELFI VIDEO | Oliver Randalu võtab sihikule drifti Euroopa meistritiitli. „Kui vaimse poolega tööd teen, ei erista mind tippudest enam miski“

„Sel aastal oli meil pinnuks silmis ja vedas meid paaril korral alt mootori plokikaas, aga me saime veale jälile. Teame, kuidas seda vältida. See oligi see, mis meid edetabelis tahapoole kukutas,“ rääkis Delfit ja Eesti Päevalehte ühel lumisel talvepäeval oma Laagris asuvas garaažis võõrustanud Randalu (32).