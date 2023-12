Eesti võrkpallinaiskonna peatreener: olen üllatunud, et mängijad kodumaale naasid, see on selgelt samm tagasi

Praegu teeb talle aga muret, et võõrsil mängib loetud arv eestlannasid. Koondislastest mängivad hetkel võõrsil Kertu Laak, Kadi Kullerkann, Kristiine Miilen, Carmel Vares ja Melissa Varlõgina. „Aga kui vaadata, mis nüüd edasi on juhtunud – pean silmas suure osa koondislaste kodumaale naasmist ja klubivõrkpalli Eestis mängimist – siis olen mõnevõrra üllatunud. Mõistagi usun ma, et välisliigades saaksid naised hoopis teise kogemuse, aga loomulikult on igal mängijal oma põhjused, miks nad on praegu nii otsutanud. Aga see on selgelt samm tagasi. Heaks näiteks on ses osas eelmine hooaeg, kus väga paljud naised mängisid tugevates välisliigades ja see kulmineerus tänavuse koondisesuve saavutustega.“

Juhendaja loodab, et ehk leiab keegi mängijatest siiski uue aasta alguses taas tee piiri taha. „Jah, see on võimalik ja ma väga loodan, et keegi seda teeb. Loodan, et mängijad mõistavad ise ka, et suviseks ettevalmistuseks oleks selline liikumine vajalik ja nad saaksid 3-5 kuud välismaal tugeval tasemel mängida. Olen seda koondises alati kõigile öelnud, et koondise taseme tõstmiseks on see vajalik ja mina olen mängijatele alati olemas ja igati abiks, kui keegi mingit abi vajab. Mul on hea meel, et osa mängijaid on otsustanud oma karjääri välismaal jätkata ja rõõm on näha, et neil läheb hästi,“ toonitas ta võõrsil mängimise olulisust.