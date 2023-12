Discgolfikogukonnal aeti hari punaseks: ajakirjanik võiks argumente kontrollida, mitte kuulajatele kärbseid pähe ajada

Esiteks viime ennast kõigepealt faktidega kurssi. Naiste divisjonis võistlesid MM-il kokku 8 riigi sportlased. Seejuures on tegelikult ala kandepind oluliselt laiem ning vabalt oleks võinud võistlustel osaleda veel lisaks Austria, Islandi, Rootsi, Slovakkia, Tšehhi, Taani ja paljude teiste riikide sportlased. Nimetatud rahvustel on olemas discgolfareid, kelle tase lubaks neil MM-il võistelda. Sellest, miks neid seal polnud, põgusalt järgnevas punktis.

Argument number 1: Mis MM see on, kui seal võistlevad ainult 3 riigi sportlased?

Sattusin tänast „Mehed ei nuta“ spordisaadet vaatama ja kuulama. Mind kummastab, kuidas kogenud spordiajakirjanik Jaan Martinson jõuab läbi pseudoargumentide lahenduseni, kus paigutab aasta naissportlase valimisel Kristin Tattari kohale number 5. See, mis kohal Kristin peaks minu hinnangul antud tabelis olema, pole seejuures oluline. Igaühel on õigus oma arvamusele või oma tabelite koostamisele. Küll aga võiks ajakirjanik esitatavate argumentide õigsust kontrollida ning natuke ala dünaamikasse süüvida, mitte niisama lahmida ning seeläbi kuulajatele kärbseid pähe ajada. Et see lihtsalt emotsionaalseks tekstiks ei jääks, proovin mõnel saates kõlanud argumendil peatuda ja neid analüüsida.

„Tehke mulle selgeks, mis pagana MM see on, kus on 100 ameeriklast, üks eestlane ja kaks soomlast. Kas see on täisväärtuslik?“ lisas ta.

Riikide numbri teema kukkus loodetavasti eelmise punktiga laualt maha. Selgitan nüüd kogenud spordiajakirjanikule discgolfi taustsüsteemi. Põgusalt tegid Tarmo Paju ja Peep Pahv sel teemal saates juba otsa lahti, aga võtame siis laiemalt ette.

Kuna discgolf on saanud alguse USA-st, siis jah, ala on võrdlemisi USA-keskne. Seda just tippmängijate osas. Valdav enamus maailma tippe nii naiste kui ka meeste divisjonis tulevad kõikide võimaluste maalt. Kas seetõttu on aga discgolfimaailma tipus konkurents hõredam, kui muudel aladel, kus kandepind jaguneb rohkemate riikide vahel ära? Kindlasti mitte. USA toodab iga-aastaselt nii palju uusi tippe peale, et Euroopa või muu maailma tegijatel läheb jala ukse vahele saamine aina raskemaks. See on ka üks põhjuseid, miks varasemas peatükis nimetatud riikide sportlased ei sõida isegi MM-ile kohale. Neil pole sisuliselt võimalust seal rahaliselt tasuvatele kohtadele mängida, sest konkurents on väga tihe. Rääkimata ala valitsejannaks tõusmisest.

Kui tuua paralleeli traditsionaalsemate spordialadega, siis võiks ju ka discgolfis kvoodid kehtestada. No näiteks, et USA-st saab MM-ile peale 10 sportlast, Soomest 8, Eestist 6 jne. Tore mõte ja tegelikult Eestis toimunud EM-il seda ka kasutati. Kahjuks oleks selle lühiajaline mõju vastupidine. MM-i tase kukuks kolinal ning kogu mõtet saadaks USA mängijate poolt üks korralik F5 tasemel tornaado. Raske hinnata, kas pikas perspektiivis paneks see rohkem mängijaid alast loobuma (eelkõige USA-s) või motiveeriks uusi mängijad rohkem tööd tegema (eelkõige Euroopas).