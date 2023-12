„2003. aastal sündinute vanusekäigu ühe esimese hooaja tagasivaates kirjutasin märkmiku servale, et see on kuldne põlvkond. Viie mängija tippliigadesse kasvatamine pole juhuslik. Tagasi vaadates ühest küljest tunnen rõõmu, aga teisalt on latt seatud kõrgele,“ tõdes Väikmeri.