KATKEND RAAMATUST | „Viisteist inimest lebasid surnuna... Jälle oli üks Ferrari tegutsenud surmavikatina“

Lahkumineku täpsed põhjused jäävad segasteks, hoolimata reast avalikest selgitustest asjaosaliste poolt. Üldiselt arvatakse, et tülis oli oma osa Laura sekkumisel võidusõidumeeskonna tegevusse, kuid vähemalt esmapilgul näib see olevat pisut liiga lihtsustatud pilt asjadest, kui just tema käitumine polnud veidram kui Laura toetajad tahavad meid uskuma panna. Tõsi, Laura ärritas nii Chitit kui Tavonit, kes mõlemad pidid hoolitsema naise heaolu eest sel ajal, kui ta sõidus oli, ent kui Laura ei hakanud just ulatuslikult sekkuma firma rahaasjadesse, mis oli Della Casa pärusmaa, või autode müüki, mille eest vastutas Giberti, siis tundub, et rahulolematuse tegelik põhjus oli keerukam.