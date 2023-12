KOMMENTAAR | Kes saavad Kristjani? Uued tegijad, sest medalimasinad on roostes

Olgem ausad, tänavune spordiaasta oli suurte ehk olümpiamängudel kavas olevate alade medalite poolest äärmiselt nadi. Hea, et 33-aastane epeevehkleja Nelli Differt elu esimese täiskasvanute autasu ehk EM-pronksiga meid täielikust põrumisest päästis. Medaleid küll tuli, ent kõrvalalal, sisevõistlusel, lühikeses basseinis või mitteolümpiaalal ning neid autasusid Eesti olümpiakomitee (nagu ka aasta sportlaste valijad) eriti ei tähtsusta.

Saak on, jah, kesine, kusjuures lõppev aasta oli MM-idest ja EM-idest pungis ning lauad kullast ja karrast lookas. Paraku on enamik Eesti medalialasid põhjusel või teisel kinni kiilunud, mistap pääsevad püünele uued tegijad. Julgeksin ennustada, et austamisõhtult lahkub aasta sportlastele omistatud Kristjanitega neli esmapärjatut.