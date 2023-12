Viienda kohaga rohkem punkte kui poodiumiga! Mis kurioosumeid oleks uus punktisüsteem pakkunud tänavusel WRC hooajal?

Et punktisüsteemist paremini sotti saada, otsustas Delfi vaadata üle, kuidas oleks 2023. aasta hooaeg uute reeglitega kulgenud. NB! Hüpoteetilist arvutuskäiku ei saa puhta tõena võtta, sest pühapäeval on uuest aastast hoopis teine tähendus. Kui sõitja X läks varem pühapäevale näiteks kuuendalt kohalt vastu nii, et ees ja taga on minutilised vahed, siis enne punktikatset tal pingutamiseks põhjust polnud. See on mõistagi selge jälje jätnud seniste pühapäevaste võistluspäevade jõudude vahekorrale. Uuest aastast on viimasel päeval juba rohkem punke mängus. Siiski näitab arvutuskäik ära, missugused erinevused võivad ralli lõppkoha ja reaalse punktisaagi vahel olla.