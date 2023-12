Norra laskesuusatäht jäeti üllataval kombel MK-koondisest välja

Norra koondise mänedžeri Per Arne Botnani sõnul tulebki sel hooajal teha karme otsuseid, sest norralaste seas on konkurents niivõrd tihe. „Meeste seas on heitlus väga kõva. Kuigi mitmed sportlased on sel hooajal teinud väga tugevaid sooritusi, pole kellegi jaoks MK-sarja koht kindel,“ vahendas Norra rahvusringhääling NRK alaliidu pressiteadet.