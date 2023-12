FOTOD | Värskes kalendris poseerivad Pihela, Jefimova, Tilga, Olesk ja paljud teised Eesti tippsportlased

Sportlastest on kalendreid ennegi tehtud ja tehakse kindlasti ka edaspidi. Spordiga süsteemselt ja eesmärgipäraselt tegelevad atleedid on heas vormis, näevad head välja nii spordi-, vaba aja kui ka pidulikus riietuses. Enamasti näeme tippsportlasi siiski võistlusriietuses ja -kostüümides, sellevõrra ekstravagantsem ja nauditavam on neid vaadata pidulikus õhkkonnas.

Iga kalendri tegemisel osalenud sportlane palus koos endaga fotole ühe inimese, kes tema sportlaskarjääris on olulist rolli mänginud, teda aidanud ja toetanud püstitatud eesmärkide poole liikumisel ja nende saavutamisel. Ilma taustajõudude, sponsorite, pereliikmete ja fännide toetuseta on raske midagi väga suurt korda saata ning seda enam tuleb meil kõiki spordi ümber ja sees olevaid inimesi hinnata.

Aasta avab Eesti tänavune parim kergejõustiklane, kõrgushüppaja Elisabeth Pihela koos oma treeneri Grit Šadeikoga. Seda pilti vaadates on ka küsitud, kumb neist siis sportlasena kalendris üles astub? Šadeiko oma naelikud siiski varna riputanud, küll aga räägib foto story seda, et sportlane ei tohi isegi teatrisse minnes unustada, et järgmisel päeval ootab ees raske treening või on neid isegi mitu. Hetkel on mõlemad treeninglaagris Eestist kaugel soojal maal.