Eesti uuringus selgusid enim dopinguga kokku puutuvad spordialad

„Dopingutarvitamine ohustab nii Eesti tipp- kui ka harrastusspordi mainet. Iga dopingukahtlus murendab usku ausasse sporti ning paneb pinge alla need sportlased, kes tegutsevad ausalt. Uuringus osalenute seas esineb dopingupakkumisi võrdlemisi vähe, kuid ka seda on liiga palju. Oluline on teha tarnijate tegevus võimalikult keeruliseks, samuti peame edaspidi veelgi enam panustama sportlaste ja nende tugipersonali antidopingu alasesse koolitusse, eriti venekeelse spordikogukonna seas,“ rääkis Kultuuriministeeriumi spordi asekantsler Tarvi Pürn.