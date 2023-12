Eesti, Läti ja Leedu olümpiakomiteed: piisab ühest intsidendist, et olümpiamängud muutuksid sõjatoetusplatvormiks

Mõistame, et meie arvamus ei ole kõigile ühtmoodi arusaadav ning aktsepteerime seisukohtade paljusust, mis on viinud sellisel kujul otsuseni. Ometi peame vajalikuks rõhutada, et on ülimalt oluline tagada eelpool mainitud otsuse pädev, läbipaistev, vastutustundlik, õiglane ja arusaadav rakendamine, et säilitada selle otsuse vastuvõtnute, aga ka täideviivate organisatsioonide ja selle haldusalasse kuuluvate isikute usaldusväärsus.

Selle usaldusväärsuse tagamiseks soovitame tungivalt edastada nii kiiresti kui võimalik, nii riiklikele olümpiakomiteedele kui ka laiemale avalikkusele, tehniline dokument (eeldusel, et see on välja töötatud) või põhjalik protseduurikirjeldus, mida kasutatakse olümpiamängude eel, et hinnata Venemaa või Valgevene passiga individuaalsete neutraalsete sportlaste vastamist neile kehtestatud nõuetele.

Samuti soovitame tungivalt olukorda jooksvalt monitoorida, et välistada igasugused edasised sportlaste või ametivõimude poolsed nõuete eiramised või kohatud teod, mis on ära toodu ROKi vastavas korras („Principles Relating to the Implementation of the Participation for Individual Neutral Athletes and their Support Personnel with a Russian or Belarussian Passport at the Olympic Games Paris 2024“).