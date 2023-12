OTSE DELFI TV-s | Tartu Ülikool Maks & Moorits kohtub eurosarjas head mängu näidanud brittidega

Tartu abitreeneri Olari Naritsa sõnul peab inglaste vastu tempot kontrollima. „Bristol on ENBL-is päris hästi mänginud: võõrsilt võidud Lublini ja Pleveni üle, kodus napp kaotus Utena Juventusele ja viimati võitsid kodus kindlalt Landstede Hammersit. Mängujoonis on neil selline, et kui saavad jooksma poolkiireid ja kiirrünnakuid, siis on nad väga head. Aga kui nad peavad positsioonirünnakut mängima, siis enam nii head ei ole. Kui me suudame lauda kontrollida ja tempot kontrollida, siis peaks meil olema kõik võimalused mäng võita. Detsembrikuu on meil olnud üsna tihe ja peame ka viimase kahe mängu nädala vastu pidama ja siis saame rahuliku südamega pühadelauda istuda. Loodame, et ka publikut ei ole see tihe kodumängude graafik ära väsitanud ja tullakse omadele saali kaasa elama,“ sõnas Narits.