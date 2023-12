VIDEO | Venemaa tipptennisist pidi naiste turniiri finaalis mängima mehega

Et korraldajatel polnud Andrejevale pärast Kostjuki loobumist sobiva tasemega naist vastu panna, leiti, et venelannaga võiks mängida hoopis meeste maailma edetabelis 1146. kohta hoidev Yanis Ghazouani Durand. Kohtumine toimuski ja 23-aastane Prantsusmaa tennisist võitis 7:5, 6:2. Vaatamata kaotusele ulatati turniiri võidutrofee siiski Andrejevale.

„Olin turniiril vabatahtlik, valmistasin pannkooke. Arvasin esialgu, et see pakkumine on nali, aga selgus, et ei olnud. Meeste ja naiste tasemevahe on küll suur, aga Andrejevat oli raske võita. Ta mängis väga hästi,“ ütles Durand.