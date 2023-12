Tartu ekstreener sai Leedus ametist priiks

Hooaja eel Leedu kõrgliiga keskmike sekka ennustatud Šiauliai on langenud kahe võidu ja 12 kaotusega tabeli viimaseks. Võistkonna liidrite sekka kuulub mullu Tartus Mazursi käe all mänginud slovakist tsenter Tomaš Pavelka, kes on visanud keskmiselt 13,6 punkti, võtnud 8,3 lauapalli ja blokeerinud 2 viset.