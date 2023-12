Südame seiskumise üle elanud Inglismaa kõrgliiga jalgpallur on jätkuvalt arstide hoole all

„Meie arstid kinnitavad, et Lockyeri süda seiskus väljakul, kuid platsilt ära toimetades oli ta juba teadvusel. Tom viidi haiglasse ning ta on stabiilses seisus,“ teatas klubi laupäeval.

Pühapäeva õhtul saabus teade, et mängija viibib jätkuvalt haiglas.

„Mõistame, et jalgpallifännid ja klubi toetajad on tema pärast mures ning ka meedias on tema seisundi vastu laialdane huvi. Tomile tehakse haiglas endiselt teste ja uuringuid, mille tulemuste põhjal määratakse kindlaks järgmised sammud täielikuks taastumiseks,“ seisis klubi avalduses. „Me kõik tahame Lockyerile, tema elukaaslasele Taylorile ja tema perele parimat, kuid palume praegusel raskel ajal austada nende privaatsust.“