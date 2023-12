Tarmo Kink naaseb aastase vaheaja järel Premium liigasse

„Tänasel hetkel komplekteerime meeskonda selles suunas, et TOP3 on kindlasti eesmärk. Aga nagu Veiko [Veskimäe] ütles ka pikas intervjuus, et me tahame kolme aastaga meistriks tulla. Selle nimel töö käib. Üks nimi on ka välja tulnud - Henrik Ojamaa. Paar mängijat on veel lähiajal meiega liitumas. Eks me selle nimel tööd teeme, et uuel hooajal anda korralik lahing ka tiitlile. Me tahame kindlasti olla konkurentsis,“ sõnas Kams, paljastades nii palju, et uute liitujate seas on nii eestlasi kui välismaalasi.