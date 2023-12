Norralasest olümpiavõitja lõpetas pisarsilmi sportlaskarjääri

Lundby võitis 2018. aastal Pyeongchangi olümpiamängudel normaalmäe kuldmedali. Lisaks on ta kahekordne maailmameister ja kümnekordne MM-i medalist.

Alanud hooajal pole Lundby MK-sarjas võistelnud. Norralanna tõdes kodumaa meediale antud intervjuus, et on lõpetamise peale pikalt mõelnud ning nüüd on selleks õige aeg.

„Motivatsioon ei ole enam õigel tasemel ja see spordiala ei paku mulle enam nii suurt rõõmu, mistõttu otsustasin enda karjääri lõpetada,“ teatas Lundby ning hakkas seejärel nutma. „See on olnud ainulaadne teekond. Ootan huviga tulevikku ja olen õnnelik, et saan alustada elus uue peatükiga.“

Aastatel 2018-2020 MK-sarja üldvõitjaks kroonitud Lundby kannatas karjääri viimastel aastatel kaaluprobleemide all.

Uudise valguses viitas sellele ka Lundby treener Christian Meyer. „Minu jaoks on oluline vaid see, et ta tunneks end hästi. Viimastel aastatel pole see alati nii olnud, kuid nüüd saab ta teha, mida soovib,“ nentis Meyer.