Lappi kritiseeris WRC sarja uut punktisüsteemi: võidan ralli, aga kõige rohkem punkte ei saagi

Rahvusvaheline autospordiliit FIA kinnitas, et järgmisel aastal võetakse autoralli MM-sarjas kasutusele uus punktisüsteem.

Kui varasamalt teenis võitja 25, teine koht 18, kolmas 15 punkti ning teised esikümne sõitjad vastavalt 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1 silma, siis edaspidi jaotuvad punktid järgmiselt: 18-15-13-10-8-6-4-3-2-1.

Viimaseks võistluspäevaks on aga välja töötatud eraldi punktisüsteem, mille alusel teenib finaalpäeva parim 7 punkti, teine koht 6, kolmas 5 jne. Pühapäevane punktikatse jääb samuti alles, mis tähendab, et igal rallil on võimalik endiselt teenida maksimaalselt 30 punkti.

„Kui asfaldirallidel peaksid stardipositsioonid võistluspäeva lõikes samaks jääma, siis võib neljapäeval hooldusalast lihtsalt väljuda ja seisma jääda. Pühapäeval saad uuesti võistlema asuda ja seda parimalt stardikohalt, mis loob suure eelduse 12 punkti teenimiseks,“ rääkis Lappi rallit.fi-le antud intervjuus, et loodetavasti teeb FIA stardikohtade osas vajalikud muudatused.

„Tänu sellele on võimalik kulusid kokku hoida, kui teistel päevadel ei võistle. Samuti ei pea siis nii palju videosid vaatama ja märkmeid tegema. Okei, see võib tunduda karm, aga kui parimalt kohalt startida, siis on pühapäeval palju punkte laual,“ lisas ta.

Ning soomlane tõi kitsaskohana välja ka selle, et ralli võitja ei pruugi enam edaspidi sugugi enim punkte teenida. „Seda on ikka rahvale jube raske selgitada, et võitsin etapi, aga kõige rohkem punkte ei saanudki. See on aga täiesti reaalne variant,“ lausus Lappi.