Millised olid õnnetused asjaolud?

Kuna start oli üsna vara, siis tuli varakult suuski testida. Hiljem rääkisin [järgmise aastal Trondheimis toimuva] MM-i korraldajatega, et seal oli hea õppetund, et testinõlval peab olema rohkem valgust. Ilmaolud muutusid dramaatiliselt, sest päev varem oli seal aeglane lumi, aga järgmisel hommikul jääväli. Muud varianti polnud, kui pimedas testida – mingid tuled seal olid, aga see polnud piisav, ja valges poleks keegi sealt nii välja pannud. Kuid kiirused olid palju suuremad kui eelmisel päeval, eeldasin, et seal on tavapärane kaitsvõrk ees ja ma lihtsalt ei saanud pidama.