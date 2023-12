Jasmiin Üpraus - MK-sarja esimene kuninganna Pro Women Ski GP klassis

„Kokku oli mul aega umbes 17 minutit, et keretüüpi selgeks õppida, ja stardiliini taga me olimegi. Kahjuks jäi mu oma masin seekord koju keeruliste transporditingimuste tõttu, nii et ma olen väga tänulik Nachole ja Kommanderi tiimile, et nad aitasid selle ainulaadset tiitli koju tuua,“ ütles Üpraus.