TÄNA DELFI TV-s | Keila jahib Põhja-Euroopa liigas teist võitu

Keila on pidanud eurosarjas kolm kohtumist. Kodus on kaotatud nii rumeenlaste Voluntarile 53:82 kui ka belglaste Liegile 92:96, aga võõrsil alistati Valmiera 97:91. B-alagrupis hoitakse kaheksa meeskonna konkurentsis kuuendat kohta.

Brno on seevastu kaotanud kõik kolm mängu: võõrsil Newcastle Eaglesile (Inglismaa) 81:87, Zielona Gorale (Poola) 74:86 ning kodusaalis Voluntarile 72:75.

„Meie jaoks on selles liigas kõik vastased väga tugevad. Kuid oleme Brno meeskonna mängu analüüsinud ja leidnud võimalused, mille abil vastaste mängu halvata. Nagu ikka on võtmeks kaitsemäng, mis kahes viimases koduliiga mängus on kohati muutunud senisest paremaks. Peame oma kokkulepetest kinni pidama. Sama reegel kehtib ka rünnaku kohta,“ rääkis Keila peatreener Peep Pahv enne kohtumist.