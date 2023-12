Eesti koondis lõpetas Gröönimaa vastu 16-mängulise võidupõua. „Ma tõesti näen suuri edusamme!“

Esimesel poolajal näitas Gröönimaa head ründeteravust ning eestlaste väravavõrk pandi Niklas Thustrup Johanseni tabamusest sahisema juba 3. mänguminutil. Vastastel kulus vaid kolm minutit, et edu Eesti ees duubeldada: Johansen lõikas palli ebatäpse puute järel vahelt ning saatis selle tühjaks jäetud väravasse.

Koondise peatreener Mikko Kytölä on tänase kohtumise järel rahulolev. „Ma olen mängijate üle väga õnnelik, et nad suutsid kaotusseisu järel mängu tagasi tulla ja teha neid asju, millest me oleme siin rääkinud ja mida treeningutel katsetanud. Gröönimaa ei olnud kellelegi lihtne vastane – ei Taanile, Norrale ega meile, aga suutsime hoida õiget suhtumist, pakkuda hea võitluse ja neid ka tulemuslikult survestada,“ rääkis Kytölä.

Enda esimese võistluse Eesti saalikoondise peatreenerina võttis Kytölä kokku positiivselt. „Olen rohkem kui rahul! Ma ei pööra nii palju tähelepanu saadud tulemustele, vaid vaatan seda kogemust tervikuna – kuidas mängijad on infot vastu võtnud või palju nad on nende päevade jooksul arenenud. Ja ma tõesti näen selles suuri edusamme! Siin Taanis mängitud kohtumiste mängupilt oli olulisemalt parem kui see, mida nägin koondise varasemates kohtumistes, kui eeltööd tegin. Saan väga hästi aru, et ükski asi või suurepärane tulemus ei saa ehitatud ühe päevaga, seepärast töötame vaikselt edasi, anname endast nendes lühikestes koondiseakendes parima ja küll need tulemused ka ühel päeval tulevad,“ võttis Kytölä oma mõtted kokku.