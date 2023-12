Liverpool kaotas ManUnitedi vastu punkte, Arsenal kerkis tabeliliidriks

Arsenal kerkis nüüd 39 punktiga tabeliliidriks. Liverpool on 38 punktiga teine. Aston Villal on kolmandana koos samuti 38 punkti. Laupäeval Crystal Palace’iga 2:2 viigistanud Manchester City on 34 punktiga neljas. Manchester United hoiab 28 punktiga seitsmendat positsiooni.