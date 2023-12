Eesti võrkpalliliit kärbib igalt poolt, et koondised mängida saaksid. Hanno Pevkur: kes saavad, magavad laagri ajal kodus

Pole saladus, et Eesti edukaima pallimängu alaliidu rahaline seis on kesine. Seda näitas ilmekalt detsembri alguses toimunu. Nimelt esialgu teatati, et meeste koondis jätab tuleval aastal Kuldliiga vahele. „Kuigi alaliit on toetajaid juurdegi saanud, on nii võistluste korralduskulud, hotellid, lennud kui ka muud kulud nii palju kasvanud, et nelja rahvusvahelist turniiri kahe võistkonna peale alaliidu rahakott kasvanud kulude tingimustes välja ei vea,“ selgitas toona otsust võrkpalliliidu president Hanno Pevkur.