Murdmaasuusatamise MK-sarjas läks naiste konkurentsis võit Saksamaale

Suurimad saavutused on Carlil seni ette näidata teatesõitudest. 2022. aasta Pekingi olümpiamängudel krooniti ta sprinditeates olümpiavõitjaks. 4x5 km teatesuusatamises sai ta kaela hõbemedali.

MK-sarja üldarvestuses on liidriks Diggins 809 punkti. Teine on rootslanna Emma Ribom 737-ga ja kolmas Brennan 726-ga. Keidy Kaasiku on 42 punktiga 76. ja Kaidy Kaasiku 22 punktiga 85.