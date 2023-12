Carlos Jürgens viskas Leedus kolmandat mängu järjest üle 20 punkti. Nevežisele magus võit

Jürgensi jaoks oli see kolmes kohtumine järjest, kus ta viskas üle 20 punkti. Isikliku punktirekordi 22 silma viskas ta Gargždai vastu. Seejärel sai ta Kaunase Žalgirise vastu kirja 20 punkti.

Turniiritabelis kerkis Nevežis kolme võidu ja 11 kaotusega eelviimasele ehk 11. positsioonile. Viimane on Šiauliai kahe võidu ja 11 kaotusega. Lietkabelis on kaheksa võidu ja viie kaotusega neljas. Liiga liidriks on Vilniuse Rytas 12 võidu ja kahe kaotusega. Teist kohta jagavad Vilniuse Wolves ja Kaunase Žalgiris 11 võidu ja kahe kaotusega.